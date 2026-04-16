Harry Kane, mesaj cu venin după ce a eliminat-o pe Real Madrid din UCL

Cele două echipe și-au dat întâlnire în returul sferturilor de finală UEFA Champions League pe ”Allianz Arena”. FC Bayern a câștigat cu 4-3 și, cumulat cu rezultatul de 2-1 obținut în tur, pe ”Santiago Bernabeu”, s-a impus cu 6-4 la general în fața galacticilor.

Kane a înscris în minutul 38, din pasa lui Dayot Upamecano și i-a pasat decisiv lui Michael Olise, care a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 al confruntării.

După meci, englezul a evidențiat că FC Bayern e în stare să învingă orice echipă rămasă în Champions League. Pentru bavarezi urmează la ”masa bogaților” semifinala cu Paris Saint-Germain.

”Când învingi o echipă precum Real Madrid, mai ales în fazele avansate ale Ligii Campionilor, capeți încredere. Am vorbit despre asta tot anul, despre faptul că am ajuns în acest punct și că suntem implicați în toate competițiile... acum este momentul să forțăm.

Simțim că putem învinge pe oricine atunci când suntem la cel mai înalt nivel al nostru și vom avea nevoie de asta și în turul următor, pentru că PSG este una dintre cele mai bune echipe din Europa”, a spus Kane, potrivit TNT Sports.

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.