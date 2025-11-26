Hansi Flick s-a abținut cu greu când a fost întrebat despre eliminarea lui Araujo

Barcelona a pierdut duelul din Champions League cu Chelsea, scor 0-3.

BarcelonaHansi FlickChampions LeagueRonald AraujoChelsea
Formația londoneză a deschis scorul în urma autogolului lui Jules Kounde, care în minutul 27 al partidei și-a introdus mingea în poartă.

În finalul primei reprize, catalanii au rămas în zece oameni, după ce Ronald Araujo a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

În a doua parte echipa lui Enzo Maresca „și-a făcut de cap” cu o Barcelona debusolată, iar Estevao a marcat pentru 2-0 în urma unei acțiuni individuale. Scorul final a fost decis de Delap, care a marcat fără probleme după ce a fost servit perfect de Enzo Fernandez.

Hansi Flick are în continuare încredere în echipa lui! Ce a spus despre Araujo

Hansi Flick a descusut partida la finalul celor 90 de minute, iar antrenorul german a pus accent pe faptul că a văzut și lucruri pozitive la echipa sa chiar dacă meciul a fost pierdut clar.

„Am avut oportunitatea să marcăm primii… dar apoi, cu un jucător în minus, a fost dificil. Am luptat. Am văzut lucruri pozitive, dar am pierdut prea multe mingi, am pierdut mingi ușoare.”, a spus Hansi Flick, după înfrângerea cu Chelsea.

Tehnicianul Barcelonei a punctat faptul că omul în minus pe toată durata reprizei a doua a fost un mare dezavantaj pentru echipa sa, dar cu toate acestea are încredere că formația catalană va reuși să își revină după această înfrângere.

„Nu este ușor să o învingi pe Chelsea, mai ales cu un jucător mai puțin. Dar rămân pozitiv în privința următoarelor partide. Mai avem trei meciuri și sunt încrezător că le putem câștiga. Dar astăzi am făcut câteva greșeli, nu am ținut de minge, unii jucători au greșit.

Veți vedea un o altă Barca, pot să promit asta. Văd cum ne antrenăm, intensitatea și calitatea sunt diferite față de acum câteva săptămâni.”, a adăugat antrenorul german.

Cât despre eliminarea lui Ronald Araujo, Hanis Flick a lăsat de înțeles că fundașul central a făcut un fault stupid, având în vedere că fusese deja avertizat cu un cartonaș galben.

„Nu știu ce s-a întâmplat cu primul cartonaș galben. Trebuie să vorbesc cu el și să revăd imaginile, iar al doilea nu ar fi trebuit să fie acordat așa. Dar sunt lucruri care se întâmplă în fotbal. Nu era momentul potrivit nici faza corectă, dar s-a întâmplat astfel”, a declarat Hansi Flick.

În urma acestei înfrângeri, Barcelona a coborât pe locul 15 în clasamentul din Champions League și are șapte puncte după cinci meciuri jucate.

