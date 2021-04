"Am meritat sa castigam, dar corect era sa invinga si Manchester City!" Declaratia senzationala a "nebunului" Bielsa dupa victoria de pe terenul liderului

Leeds s-a impus, 2-1, pe terenul celor de la Manchester City.

Dupa o partida dominata de Manchester City, care a beneficiat si de un om in plus mai mult de o repriza, Leeds a invins cu 2-1, meci in care a avut doar doua suturi la poarta si pe poarta, chiar cele doua goluri. Superioritatea echipei lui Pep a fost recunoscuta si de "nebunul" Marcelo Bielsa, care a avut o declaratie amuzanta si surprinzatoare dupa partida.

"Sunt doua propozitii care e greu sa functioneze in acelasi timp. Am meritat sa castigam, dar corect era sa se impuna Manchester City. E dificil, dar este ceea ce gandesc. Am facut un efort mare, dar e adevarat ca City a controlat jocul si a avut ocaziile mai mari", a spus Bielsa, potrivit AS.

Nou promovata in actualul sezon de Premier League, echipa lui bielsa a fost o adevarata revelatie, ca drept dovada a reusit sa castige 4 puncte importriva echipei aflate pe primul loc si posibil viitoare campioana, Manchester City. In acest moment, Leeds este pe locul 9, peste Arsenal, si la doar 4 puncte de Tottenham, doi dintre granzii campionatului, care traverseaza un sezon dificil.