FCSB, peste Bayern, Manchester City si Inter intr-un clasament european! Strategia castigatoare cu care Becali a ajuns in top

Strategia lui Gigi Becali a dus-o pe FCSB in fruntea unui top interesant.

Echipa de pe primul loc al clasamentului din Liga 1 se remarca in Europa prin numarul scazut de jucatori straini din lot. FCSB este pe locul 2 in topul liderilor din campionatele europene care au in echipa cei mai putini straini.

Gigi Becali are doar 3 jucatori din afara Romaniei in lot, pe Aristidis Soiledis, Ante Vukusic si Risto Radunovic, acesta din urma fiind fotbalistul care evolueaza cel mai des pentru FCSB.

Liderul topului mentionat este Buducnost, care are doar doi straini in echipa, in timp ce FCSB este pe locul 2, la egalitate cu Linfield, liderul primei ligi din Irlanda de Nord.

La polul opus, echipele de pe primele pozitii ale clasamentelor din cele mai tari campionate ale Europei au mai multi juactori straini, uneori numarul acestora depasindu-l pe cel al fotbalistilor autohtoni.

De exemplu, City are 20 de straini si doar 4 englezi in lot, in timp ce Bayern are 14 straini si 12 germani, iar in lotul lui Inter se regasesc 16 straini si 9 italieni.

Strategia lui Gigi Becali de a avea cat mai multi jucatori romani in lot a fost anuntata inca din 2019, cand patronul spunea ca la FCSB nu vor mai fi straini in urmatorii ani. Becali si-a motivat decizia amintind de reusitele inregistrate de ros-albastri pe vremea cand romanii dominau lotul.

Din vara acestui an, FCSB va ramane, cel mai probabil, cu un singur jucator strain in lot, Radunovic. Asta dupa ce lui Soiledis si lui Vukusic le vor expira contractele la finalul acestui sezon. Ei nu se numara printre jucatorii de baza ai echipei, astfel ca prelungirea intelegerilor pare imposibila.