Guardiola, ironizat dupa infrangerea cu Lyon! Caricatura postata de cel mai mare critic al antrenorului de la Man City

Fanii l-au pus la zid pentru postare.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Agentul lui Yaya Toure, Dimitry Seluk, a lovit din nou in Pep Guardiola, cel pe care l-a criticat dur in trecut, acuzandu-l chiar si de rasism pentru faptul ca Yaya nu intra in planurile antrenorului la Man City. Dupa infrangerea lui Man City de pe propriul teren cu Lyon, Seluk a lovit din nou.

Seluk a postat o caricatura cu un doctor african care intepa o papusa voodoo a lui Guardiola. Imaginea a fost criticata dur de internauti.

"Sunt sigur ca multi shamani africani nu il vor lasa in viitor pe Guardiola sa castige Champions League" spunea Seluk intr-un interviu din luna iunie.