Evenimentul de la Monaco, oficiat de legendele Zlatan Ibrahimovic și Kaka, nu i-a purtat deloc noroc internaționalului român, aruncându-i în cale adversari de top din cele mai puternice campionate ale Europei.



Bayern, Liverpool și Atletico, pe lista spaimelor



Misiunea echipei olandeze de a avansa în fazele superioare ale competiției se anunță extrem de complicată. Dintre cele opt meciuri pe care le va disputa, cel puțin șase se profilează a fi dueluri de foc.



PSV va juca pe teren propriu împotriva unor forțe precum Bayern Munchen, Atletico Madrid și Napoli, iar lista este completată de belgienii de la Union SG. Deplasările sunt, la rândul lor, de-a dreptul înfricoșătoare, pe stadioanele lui Liverpool, Bayer Leverkusen și Newcastle, la care se adaugă și vizita în Grecia, pentru meciul cu Olympiacos.



Transferul la PSV reprezintă un pas major în cariera lui Dennis Man. Ajuns la 27 de ani, fotbalistul cotat la circa 10 milioane de euro a semnat un contract valabil până în vara anului 2027 și are acum șansa de a se măsura cu elita fotbalului mondial.

