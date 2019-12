GENIAL! Raspunsul de MILIOANE al lui Vinicius Jr. la intrebarea: "Iti vei face un tatuaj cu ocazia primului gol din Champions League?"

Echipa lui Zidane s-a calificat in optimile Champions League si a invins-o pe Brugge, in deplasare, fara probleme. Rodrygo a deschis scorul in minutul 53, pentru madrileni, insa Brugge a replicat rapid prin Vanaken, doua minute mai tarziu. Vinicius Junior a dus-o pe Real din nou in avantaj, in minutul 64, iar fostul Balon de Aur, Luka Modric, a inchis tabela in minutul 90.

Pentru Vinicius, golul marcat a reprezentat primul sau gol in Champions League. Brazilianul s-a bucurat de reusita sa extraordinara, iar la finalul meciului, cand a fost intrebat daca isi va face un tatuaj cu ocazia golului, a oferit un raspuns genial.

"Asa cred. Ar trebui sa imi intreb tatal daca as putea sa mi-l fac, insa sunt mandru ca am reusit sa inscriu dupa o perioada lunga si sa o ajut pe Real Madrid", a declarat Vinicius Junior la finalul meciului.

Vinicius Jr. will have to ask his dad if he can get a tattoo to celebrate scoring his first Champions League goal for Real Madrid ????

