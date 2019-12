FANTASTIC! Portarul a urcat in careu si i-a dat GOL lui Real Madrid! Super faza in Liga Campionilor

Meci fantastic in Youth League!

Brugge a egalat-o in prelungiri pe Real Madrid cu un gol marcat de portarul Lammens in minutul 90. Goalkeeperul a trimis perfect, cu capul, dupa o centrare din corner a capitanului De Cuyper.

Brugge a terminat pe locul 2 in grupa A din Youth League, in spatele lui Real, si va merge in play-off-ul pentru calificarea in primavara.