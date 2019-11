GEMENII GOLULUI! La-Lu, noul cuplu de COSMAR din fotbalul international! Cum au fost surprinsi atacantii lui Inter dupa meciul cu Slavia

Inter s-a impus in deplasarea de la Slavia cu 3-1, prin dubla lui Lautaro Martinez si golul lui Lukaku. Argentinianul a deschis scorul din minutul 19. Echipa lui Stanciu a replicat dintr-o faza controversata prin penalty-ul transformat de Soucek.

In minutul 81, Lukaku a inscris pentru 2-1, iar Lautaro Martinez a inchis tabela cu un gol din interiorul careului dupa o pasa geniala a belgianului cu exteriorul.

⚫️???? Romelu Lukaku's outrageous outside of the foot assist wins Skill of the Day! ????????????#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/y8IFytLQWA