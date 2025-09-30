Fostul antrenor al echipelor feminine de fotbal Liverpool şi Chelsea, Matt Beard, s-a sinucis, a declarat luni un medic legist, scrie Reuters.

BBC a relatat că audierea medicului din oraşul Ruthin (nordul Ţării Galilor) a fost amânată pentru o anchetă completă la o dată ulterioară.

Matt Beard, dublu campion al Angliei cu Liverpool



Beard a condus echipa feminină de fotbal a lui Liverpool la două titluri WSL consecutive în 2013 şi 2014, înainte de a reveni în 2021 pe banca tehnică a formaţiei şi a o aduce înapoi în prima ligă feminină după două sezoane în divizia a doua.

Matt Beard a murit în spital pe 20 septembrie, la vârsta de 47 de ani, după ce paramedicii au fost chemaţi la domiciliul său.

În memoria sa, s-a ţinut un minut de reculegere înainte de începerea tuturor meciurilor din Superliga feminină engleză, pe 21 septembrie, scrie Agerpres.

Millwall, Chelsea, Liverpool și Burnley sunt echipele pe care le-a antrenat



Beard şi-a început cariera de antrenor la Millwall înainte de a se muta la Chelsea în 2009.

A părăsit Liverpool în februarie, ultimul său rol de antrenor fiind o scurtă perioadă la Burnley, între iunie şi august.

Matt Beard este primul tehnician care a avut în palmares titlurile în primele două ligi engleze feminine.

