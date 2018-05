Fizicul lui Ronaldo, cu 10 ani mai tanar decat o arata buletinul! Secretele lui Cristiano: ce mananca si de ce face dusuri reci chiar si la 3 dimineata

Ronaldo va cauta sambata, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV, sa castige cea de-a cincea Liga a Campionilor din cariera si pe cea de-a treia la rand!

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Cristiano Ronaldo are in fata o performanta incredibila. Ajuns la 33 de ani, portughezul isi poate trece in palmares cea de-a 5-a Liga a Campionilor si pe cea de-a 3-a la rand!

Chiar daca a ajuns la o varsta considerata deja inaintata pentru inalta performanta, Ronaldo arata ca este mai tare ca un supererou din benzile desenate. Ronaldo are un fizic incredibil, iar medicii spun ca varsta biologica este cu 10 ani mai mica decat cea din buletin. Corpul lui Ronaldo are doar 23 de ani!

Pentru a se mentine in cea mai buna forma, Cristiano ramane incredibil de dedicat stilului de viata pe care il urmeaza de mai bine de 15 ani!

Cristiano are o dieta sanatoasa, iar pe langa antrenamentele specifice de fotbal mai face Pilates, inot si sala.

Ronaldo pune foarte mare pret pe dieta, dar si pe recuperare. El obisnuieste sa faca crioterapie (n.r tratament cu azot lichid), dar si dusuri reci si scotiene.

Cristiano Ronaldo a cheltuit 50.000 de euro pentru a-si amenaja propria criosauna, iar in trecut colegii sai au dezvaluit ca acesta a apelat la facilitatile de la Valdebebas, complexul de pregatire al lui Real Madrid, chiar si la 3:00 AM.

Dupa un meci, in momentul in care jucatorii lui Real Madrid s-au intors in cantonament pentru a-si lua masinile, Ronaldo a mers sa faca un dus cu gheata, procedeu folosit de multi sportivi dupa efort si recomandat de specialisti.

Cristiano Ronaldo se antreneaza cate trei ore in fiecare zi in care nu are meci. Zilele in care trebuie sa joace o partida oficiala pentru Real Madrid sunt mai speciale si le abordeaza diferit.

Starul lusitan vrea sa ofere mai departe fanilor sansa de a se antrena dupa metodele sale si planuieste ca in urmatorii ani sa deschida peste 100 de sali de fitness cu numele CR7 in intreaga lume!

Ronaldo mananca patru sau cinci mese pe zi si, chiar daca nu este vegetarian, prefera sa manance mai mult peste decat carne.

Daca unii fotbalisti isi refac dupa meciuri rezervele mancand pizza, Cristiano prefera Sushi, un preparat bogat in toti macronutrientii.

"Am varsta biologica de 23 de ani. Am mult timp de jucat inainte, cred ca pot sa joc pana cand voi avea 41 de ani. Ma simt bine, sunt fericit, nu ma pot plange de ceva", a spus el recent intr-un interviu.