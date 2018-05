Planul ultrasecret de la CFR a fost devoalat! Schimbarile pregatite la noua campioana a Romaniei: de la presedinte pana la antrenor!

Proaspat incoronata campioana a Ligii I pentru a patra oara in istoria sa, CFR ar putea trece prin schimbari masive!

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

CFR a castigat cel de-al patrulea titlu de campioana a Romaniei, dar e pe cale sa isi schimbe complet fata inaintea sezonului care o va purta cel putin prin preliminariile cupelor europene!

CFR nu stie inca daca va mai avea acelasi antrenor. Dan Petrescu este in discutii cu Guizhou Hengfeng si asteapta un semn de la chinezi, in momentul in care acestia il vor convinge pe Gregorio Manzano sa plece de la echipa.

Pe de alta parte, cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca CFR se pregateste sa isi schimbe inclusiv conducerea.

Sursa citata scrie ca omul de afaceri brasovean Simon Maurer, un "mogul imobiliar" din zona Ardealului, urmeaza sa investeasca la CFR.

Maurer, care a contribuit la renasterea echipei fanion a Brasovului (n.r ASSR Brasov), nu va ajunge singur la Cluj.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, Maurer este apropiat de Dani Coman si vede in actualul presedinte al Astrei un om de incredere. Astfel, el intentioneaza sa il traga pe fostul portar la Cluj.

Alaturi de Coman, la CFR este chemat si Edi Iordanescu, antrenorul fiind considerat inlocuitorul ideal pentru Dan Petrescu.

Edi Iordanescu, care s-a aflat pe aceeasi lista cu Loti Boloni, si-a facut deja stafful in vederea preluarii echipei!

Pe de alta parte, viitorul lui Iuliu Muresan, omul care a condus clubul in ultimii 17 ani, este incerta. Despre plecarea lui Muresan de la CFR s-a vorbit si vara trecuta, dar atunci acesta si-a pastrat locul, dupa o discutie cu oamenii care baga bani.