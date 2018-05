Ivan, PA PA Krasnodar! Decizia de ULTIMA ora a rusilor dupa un an de COSMAR pentru fosta vedeta a Craiovei

Rusii de la Krasnodar si-au pierdut rabdarea cu Andrei Ivan.

Atacantul cumparat de la Craiova acum un an cu 4 milioane n-a confirmat. Krasnodar vrea sa gaeasca o echipa unde sa-l imprumute sau chiar sa-l cedeze definitiv, in cazul unui interes concret al vreunui club. Conform surselor www.sport.ro, pretul pe care il solicita Krasnodar pentru Ivan e 1,5 milioane, mai putin decat jumatate fata de suma platita in schimbul sau.

Andrei Ivan, 21 de ani, a jucat doar 7 meciuri la Krasnodar in acest sezon, fara sa inscrie vreun gol.



Atacantul a avut probleme cu acidentarile si n-a reusit sa fie la inaltimea asteptarilor cand s-a contat pe el. Acum 3 ani, Ivan a fost in atentia lui AS Monaco, dupa ce Barcelona l-a urmarit in perioada junioratului.