FCSB, mai tare ca Manchester City sau AS Roma! Pe ce loc sunt ros-albastrii in topul celor mai bune echipe din istoria Champions League 

FCSB a depasit echipe importante din Europa intr-un clasament UEFA.

Liderul Ligii 1 este pe locul 28 in topul celor mai bune echipe din istoria Champions League. Echipa lui Gigi Becali a depasit nume mari ale fotbalului european, cum ar fi Manchester City, Tottenham sau AS Roma.

UEFA actualizeaza anual clasamentul, cel pentru 2020 fiind postat recent. Real Madrid este lider detasat in acest top, avand 13 trofee castigate. Campionii Spaniei sunt urmati in top de Bayern Munchen, detinatoarea en-titre a trofeului, care s-a impus de 7 ori in cea mai importanta competitie europeana intercluburi.

Podiumul este completat de FC Barcelona, care a castigat 5 titluri de-a lungul istoriei. De altfel, Spania este printre tarile cu cele mai multe reprezentante in top, alaturi de Anglia si Italia.

FCSB este singura echipa din Romania care a prins un loc in clasamentul UEFA, gratie succesului din 1986, cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni.

Iata cum arata top 30 cele mai bune echipe din istoria Champions League:

1. Real Madrid

2. Bayern Munchen

3. Barcelona

4. Manchester United

5. Juventus

6. AC Milan

7. Liverpool

8. Benfica

9. FC Porto

10. Ajax

11. Dinamo Kiev

12. Arsenal

13. Celtic

14. Chelsea

15. Inter Milan

16. Anderlecht

17. Atletico Madrid

18. Borussia Dortmund

19. PSV

20. Lyon

21. Steaua Roşie Belgrad

22. Rangers

23. Olympiacos

24. Galatasaray

25. PSG

26. Valencia

27. Rosenborg

28. FCSB

29. Panathinaikos

30. Dinamo Zagreb

FCSB a mai fost inclusa in 2020 si intr-un top al celor mai nebune meciuri europene. Echipa lui Gigi Becali a fost selectata de jurnalistii de la The Mirror pentru partida cu Backa Topola, din turul 2 al preliminariilor Europa League.