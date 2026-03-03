”U” Cluj s-a impus în fața lui FC Hermannstadt, scor 2-1, într-un meci din sferturile Cupei României și s-a calificat în semifinalele competiției.

Pentru „Șepcile Roșii” au înscris Mendy (73') și Macalou (81'), în timp ce de la echipa sibiană a marcat Simba (52').

Dargoș Albu: „Trebuia să gestionăm mult mai bine anumite momente”

Fotbalistul lui FC Hermannstadt a fost dezamăgit după ce sibienii au fost eliminați din Cupa României.

Dragoș Albu a evidnețiat momentul în care echipa sa s-a relaxat și a fost taxată de clujeni.

„Din păcate, nu am reușit să obținem calificarea. Am întâlnit o echipă cu jucători de mare calitate. Am condus și cred că puteam să ținem mai mult de rezultat.

Au jucători care pot să pună probleme în orice moment. Trebuia să gestionăm mult mai bine anumite momente. Trebuie să ne axăm pe campionat. Avem o luptă de dus și trebuie să o câștigăm”, a spus Dragoș Albu.

În urma acestei victorii, clujenii sunt primii calificați în semifinalele Cupei României și vor juca împotriva învingătoarei dintre FC Argeș și Gloria Bistrița.