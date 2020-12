Becali i-a rezolvat problema lui Radunovic! Cum l-a scapat de carantina pe fundasul abia transferat la FCSB 

Risto Radunovic este primul transfer al celor de la FCSB in aceasta iarna.

Fundasul se afla in aceste zile in Muntenegru, alaturi de familie, bucurandu-se de vacanta. Daca ar fi trebuit sa revina in Romania, el ar fi fost obligat sa stea 14 zile in carantina, Muntenegru fiind pe lista galbena a tarilor cu risc epidemiologic ridicat.

Oficialii echipei au gasit, insa, o solutie perfecta pentru a-l scapa pe Radunovic de carantina. Fundasul va putea sa li se alature coechipierilor sai pe 3 ianuarie, el urmand a merge din Muntenegru direct in Turcia, unde nu se impune carantinarea.

Acolo, pana pe 13 ianuarie, ros-albastrii se vor pregati pentru returul Ligii 1 in conditii de lux.

Turcia este si ea pe lista galbena, insa Gigi Becali a obtinut o derogare pentru echipa lui Toni Petrea, jucatorii si staff-ul fiind scutiti de carantina la revenirea din cantonament.