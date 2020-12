"Pentru mine, FCSB e Steaua!" Balgradean a dezvaluit de ce a tradat FCSB pentru campioana CFR! Portarul inca mai tine legatura cu fostii colegi! "Nu se pune problema!"

Cristi Balgradean (32 de ani) a ajuns in aceasta vara la CFR Cluj.

Portarul s-a transferat din postura de jucator liber de contract la campioana Romaniei, dupa ce FCSB nu i-a pus pe masa o oferta de prelungire a contractului, care era scadent pe 1 iulie 2020.

Balgradean a dezvaluit ca nu considera ca a tradat-o pe FCSB, avand in vedere ca echipa nu a vrut sa-i ofere o noua intelegere, iar oferta de la CFR Cluj era una de nerefuzat.

"Cred ca a fost un transfer bun, un transfer reusit. Probabil ca cei de la FCSB au fost surprinsi, dar nu aveau de ce, pentru ca eu am primit oferta de la CFR Cluj, in conditiile in care ei nu mi-au propus nimic. Eram in ultimele sase luni de contract si atunci nu puteam sa refuz o asemenea oferta.

Bineinteles, cu jucatorii nu se pune problema sa nu vorbesc. Pana la urma, am asemnat cu o rivala, dar nu vad nicio problema in asta. Cu oficialii nu am mai vorbit. Pentru mine, FCSB e Steaua, personal", a declarat portarul pentru Telekom Sport.