Explicațiile lui Pochettino după reacția surprinzătoare la golul lui Messi

Reușita lui Messi l-a făcut pe Mauricio Pochettino să se descătușeze și să se bucure frenetic pentru reușita argentinianului, lucru pe care de obicei nu-l face când marchează echipa sa.

I will be releasing a Mauricio Pochettino tactical analysis later today pic.twitter.com/rfjeLnheFc

La finalul meciului cu City, antrenorul argentinian și-a explicat manifestarea.

„De obicei nu celebrez golurile, dar astăzi am făcut-o. Am petrecut 20 de ani privindu-l în timp ce marchează goluri pentru alte echipe, iar acum a venit timpul să marcheze pentru prima oară la o echipă pe care o antrenez eu, așa că a trebuit să celebrez această reușită”, a spus Mauricio Pochettino la finalul meciului cu City, scor 2-0.

???? Mauricio Pochettino, @gigiodonna1 and Lionel Messi speak after our win against Manchester City.#PSGMCI | #UCL pic.twitter.com/eXZm7WTKo5