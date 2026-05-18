Cum arată clasamentul ATP și cine este cel mai bine clasat tenismen român

Italianul Jannik Sinner se menţine pe primul loc în clasamentul ATP, dat publicităţii luni. El are 14.700 de puncte, după ce duminică s-a impus la turneul de la Roma.

Locul doi este ocupat de spaniolul Carlos Alcaraz, cu 11.960 puncte, iar pe trei se află germanul Alexander Zverev, cu 5.705 puncte.

Pe locul 4 este sârbul Novak Djokovici, cu 4.710 puncte, în timp ce pe 5 este canadianul Félix Auger-Aliassime (4.060 puncte).

Americanul Ben Shelton (4.030 puncte) este pe 6, urmat de rusul Daniil Medvedev, în urcare cu două locuri, cu 3.760 puncte.

Americanul Taylor Fritz a coborât un loc şi este pe 8, cu 3.720 puncte, iar australianul Alex De Minaur are 3.665 puncte şi este pe 9.

Kazahul Alexander Bublik a urcat un loc şi este pe 10, cu 3.230 puncte.

Primul român în clasamentul ATP este Filip Cristian Jianu, care se află pe locul 268, în urcare cu patru locuri, cu 200 puncte.