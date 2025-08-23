Ioan Varga a susținut că Munteanu o va părăsi pe CFR Cluj, iar clubul din Gruia va încasa o sumă imensă. Patronul clubului a vorbit despre o presupusă ofertă de 18 miilioane de euro. S-a vorbit despre interesul unor cluburi din Ligue 1 și La Liga, iar Stade Rennes era văzută drept favorită.

Reacția grecilor după ce au aflat despre interesul lui Olympiacos pentru Louis Munteanu

Oferta de 18 milioane de euro nu a mai venit, însă a apărut varianta unui împrumut la Valencia de două milioane de euro, urmat de un transfer definitiv pentru 10 milioane de euro. Deocamdată, nici această variantă nu s-a materializat.

Între timp, au apărut anumite informații conform cărora Louis Munteanu ar fi fost urmărit de mai mulți scouter din Turcia și Grecia la partida cu Hacken din play-off-ul Conference League, partidă în care Munteanu nu a avut prea multe de arătat, având în vedere că ardelenii au pierdut cu 2-7. Unul dintre cluburile care și-ar fi trimis scouterii să îl urmărească pe Louis Munteanu ar fi fost Olympiacos. După ce au auzit de interesul lui Olympiacos pentru Louis Munteanu, jurnaliștii greci au concluzionat: echipa antrenată de Jose Luis Mendilibar are nevoie de întăriri în compartimentul ofensiv înainte de a debuta în faza principală Champions League.

”Louis Munteanu se află sub observația mai multor cluburi europene. Reprezentanți ai lui Olympiacos l-au urmărit recent în meciul contra lui Hacken. Munteanu vine după un sezon bun, în care a marcat 26 de goluri și a oferit trei assisturi în 51 de apariții, demonstrând constanță în fața porții.

Valoarea sa este estimată în prezent la aproximativ 5 milioane de euro, însă pretențiile celor de la Cluj ar putea depăși această sumă, în condițiile în care echipe precum Rennes și Valencia au trimis deja oferte apropiate de 12 milioane de euro.

Olympiacos se pregătește să intre în grupele Ligii Campionilor și are nevoie de întăriri în atac, asta este sigur”, a scris Gazzetta.gr.