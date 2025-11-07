Noul format al Ligii Campionilor a schimbat complet modul în care se joacă competiția. Nu mai există grupe. Sunt 36 de echipe într-un singur clasament. Fiecare joacă opt meciuri, cu adversari diferiți, iar calculele devin greu de urmărit chiar și pentru jucători. Primele opt merg direct în optimi. Echipele de pe 9 la 24 joacă baraj. Restul sunt eliminate.

Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, nu este deloc fanul noului sistem. Fostul mijlocaș ofensiv a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și nu s-a ferit de cuvinte dure.

Eric de Oliveira, dezgustat: „Eu cred că s-au plictisit și încearcă să facă un ban”

„Nu-mi place noul format. Nu-mi place deloc. Nu îl înțeleg. Până acum nu am înțeles nimic. Joci, pierzi, și tot mergi mai departe. Real Madrid a pierdut o grămadă de meciuri și e în continuare în competiție. E prea complicat. Eu cred că ei s-au plictisit și încearcă să facă un ban. 100%”, a spus Eric pentru Sport.ro.

Fostul jucător a legat schimbările UEFA și de numărul uriaș de meciuri pe care îl joacă fotbaliștii în prezent.

„S-au băgat tot felul de competiții la final de an. Toți sunt obosiți. Ai văzut ce scandal a fost cu antrenorul de la Chelsea, nu? Au jucat 73 de meciuri într-un an. E nebunie. Când eram la Pandurii am jucat în Europa League și aveam vreo 34 de meciuri. Pentru noi era ceva nou și greu. Acum, săracii ajung la 70. E prea mult”, a mai spus brazilianul.

