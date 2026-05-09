Sărbătoarea nu s-a oprit însă pe stadion. Imediat după fluierul final, Istanbulul a fost cuprins de haosul bucuriei. Mii de suporteri au ieșit pe străzi și au aprins torțe și artificii. VEZI FOTO

Echipa pregătită de Okan Buruk a câștigat dramatic meciul cu Antalyaspor , scor 4-2, și și-a asigurat al patrulea titlu consecutiv în Superliga Turciei.

Titlul #26 pentru Galatasaray

Galatasaray avea nevoie de victorie pentru a deveni matematic campioană, însă începutul meciului a fost complicat. Soner Dikmen a deschis scorul pentru Antalyaspor în prelungirile primei reprize, iar oaspeții au intrat în avantaj la pauză.

Okan Buruk a schimbat jocul după introducerea lui Mario Lemina, care a egalat în minutul 56. Tot Dikmen a readus-o pe Antalyaspor în avantaj, însă Victor Osimhen a ieșit la rampă într-un moment decisiv. Atacantul nigerian a făcut 2-2 din penalty în minutul 66, apoi a marcat golul care a adus titlul în minutul 88. Kaan Ayhan a închis tabela în prelungiri.

În paralel, Fenerbahce a câștigat pe terenul lui Konyaspor, dar succesul rivalei nu a mai contat. Galatasaray are 77 de puncte și nu mai poate fi ajunsă cu o etapă înainte de final. Pentru Cim-Bom-Bom este al 26-lea titlu din istorie și al patrulea consecutiv.