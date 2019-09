Eden Hazard, primul interviu dupa debutul la Real Madrid: "Ma simt ca un copil langa Zidane!" Ce planuri are belgianul pe Santiago Bernabeu: "Mereu am muncit cu gandul asta!"

PSG - Real Madrid se joaca miercuri, de la ora 22:00, in grupele UEFA Champions League!

Eden Hazard a oferit un interviu pentru cei de la UEFA dupa ce a debutat in tricoul celor de la Real Madrid. Jucatorul belgian a vorbit despre relatia sa cu Zinedine Zidane, despre visul de a ajunge la Real Madrid si despre planurile sale in ceea ce priveste cariera la echipa de pe Santiago Bernabeu.

"Sa semnez cu Real Madrid a fost in planurile mele. Cand eram la Chelsea, visul meu era sa joc a acest club intr-o buna zi. Nu m-am asteptat sa joc sapte ani la Chelsea, dar in final, totul a mers bine si am avut oportunitatea sa castig ceva in fiecare an. Cred ca de asta am stat atat de mult. Acum este un vis sa fiu aici si sper sa scot tot ce e mai bun din aceasta oportunitate", a declarat Hazard.

Belgianul se pregateste sa debuteze pentru Real Madrid si in cea mai tare competitie europeana, UEFA Champions League. Madrilenii vor da piept cu cei de la PSG, miercuri, de la ora 22:00.

"De cum ajungi aici, simti conexiunea dintre Real Madrid si Champions League. Simti asta stiind ca este clubul care a castigat cele mai multe trofee. Cand esti la Real Madrid, chiar daca e primul an, fanii isi doresc sa ajuti la castigarea Champions League", este de parere Eden Hazard.

Noul jucator al celor de la Real Madrid a vorbit si despre relatia pe care o are cu Zinedine Zidane si a explicat ca este un mare plus faptul ca Zidane a fost si el fotbalist profesionist.

"Am lucrat impreuna aproape mai mult de o luna si sunt foarte fericit. Ma simt ca un mic copil, nu doar in comparatie cu el, ci si cu ceilalti jucatori. Invat cate ceva in fiecare zi si incerc sa ajung sa-i cunosc. Este minunat sa lucrez cu un antrenor care simti ca a fost jucator atunci cand vorbesti cu el. Nu trebuie decat sa inveti de la el si sunt sigur ca totul va fi bine", a spus Hazard pentru cei de la UEFA.

Cat despre planurile pe care le are la noua sa echipa, Eden Hazard a marturisit ca spera sa faca lucrurile si mai bine decat le-a facut la Chelsea: sa se distreze, sa inscrie si sa castige cat mai multe meciuri.

"Mereu am muncit cu gandul de a da totul pe teren. Bineinteles, cand esti la un club ca acesta trebuie sa castigi si trebuie sa marchezi. Dar intotdeauna m-am comportat in acest sesns si asta incerc sa fac in continuare. Incerc sa ma distrez cat pot de mult pe teren si stiu ca daca voi face asta, vor veni si rezultatele. La acest club urias vreau ca oamenii sa ma cunoasca mai bine, sa castig joacuri si sa inscriu goluri. Este cam ceea ce am facut la Chelsea si voi incerca sa fac din nou la Real Madrid, dar mai bine daca este posibil", a explicat Eden Hazard.