Anunt SOC la Madrid: Hazard s-a accidentat si nu joaca o luna!!! Problema uriasa pentru Zidane

Problemele cu greutatea nu sunt singurele pe care le are Hazard dupa transferul la Real Madrid.

Belgianul va sta pe tusa pana la o luna din cauza unei accidentari la coapsa, anunta AS. Asteptat sa straluceasca pe Bernabeu, Hazard, marea vedeta a campaniei de transferuri a lui Real, ii da cea mai proasta veste posibil lui Zidane. Aflat sub o presiune uriasa dupa un presezon departe de asteptari, Zizou nu ar mai fi in cele mai bune relatii cu presedintele Florentino Perez.

Perioada de pauza a lui Hazard ar putea fi prelungita pentru a se evita orice risc in legatura cu o recidiva, mai scriu jurnalistii de la AS.



Transferul lui Hazard de la Chelsea a costat-o pe Real 120 de milioane de euro.