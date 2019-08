"La casa de Hazard"! Cum arata conacul GALACTIC de peste 10 milioane al noului star de pe Bernabeu

Un fotbalist de 10 merita o locuinta de 10 milioane de euro. Hazard este in top din toate punctele de vedere.

Recent transferat de Real de la Chelsea, Eden Hazard incepe sa se acomodeze in Spania. Fotbalistul a achizitionat recent o vila de 10 milioane de euro in cartierul ”La Finca”, in care mai au case si alti colegi de-ai belgianului.

Casa are 6 dormitoare, spa, piscina, sala de forta, teren de tenis si cinema. Fostul fotbalist din Premier League a preferat o locuinta super tehnologizata. Unii dintre peretii casei sunt decorati cu cristale.

Real a platit 100 de milioane de euro pentru Hazard, iar costurile aducerii fotbalistului pe Bernabeu pot creste pana la 150 de milioane in functie de performantele acestuia. Belgianul primeste un salariu de peste 20 de milioane de euro pe sezon la Real.