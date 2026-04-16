În semifinalele din UEFA Champions League, Bayern Munchen o va întâlni pe PSG în dublă manșă pentru un loc în finala de la Budapesta, în timp ce Atletico Madrid se va duela cu Arsenal pe cealaltă parte a tabloului.

”Puskas Arena”, gata pentru finala UEFA Champions League!

Prima manșă a semifinalelor se va disputa pe 28 și 29 aprilie, în timp ce meciurile retur sunt programate pentru 5 și 6 mai. Potrivit informațiilor oficiale, toate partidele vor începe la ora 22:00.

Marea finală va fi găzduită de stadionul ”Puskas Arena” din Budapesta, ”bijuteria” în care maghiarii au investit aproximativ 593 de milioane de euro, cu o capacitate de 67.215 locuri.