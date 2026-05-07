GALERIE FOTO Dulce răzbunare: Florin Maxim, mesaj către FC Voluntari, după victoria decisivă a Corvinului

Dulce răzbunare: Florin Maxim, mesaj către FC Voluntari, după victoria decisivă a Corvinului
Alexandru Hațieganu
Florin Maxim le-a replicat ilfovenilor, după mai multe momente de tensiune între FC Voluntari și Corvinul Hunedoara.

Florin Maxim (45 de ani) s-a afirmat ca unul dintre antrenorii promițători ai fotbalului românesc, după ce a reușit să promoveze Corvinul Hunedoara în Superligă.

Antrenorul originar din Brad a reușit această performanță pentru a doua oară, însă în sezonul 2023/24 echipa hunedoreană nu a beneficiat de dreptul legal de a promova, în urma unor contestații depuse la Comisia de Disciplină şi Etică a FRF de către cluburile FC U Craiova, FK Csikszereda, FC Voluntari și FC Argeș, toate, în liga secundă, în acel sezon.

Pentru a doua oară în 3 ani, Corvinul Hunedoara sărbătorește după o victorie cu FC Voluntari

În plus, Florin Maxim a adus în palmaresul Corvinului Cupa României, unicul trofeu din vitrină, în cei 105 ani de existență, iar intrarea în Superligă devine și mai atrăgătoare, în CV-ul antrenorului Maxim, în condițiile în care acesta a preluat-o pe Corvinul Hunedoara încă din liga a treia.

Neuitând că FC Voluntari a fost unul dintre cluburile care s-a opus promovării sportive reușite de Corvinul Hunedoara, în sezonul 2023/24, Florin Maxim a ținut să transmită un răspuns către „echipa din județul Ilfov,” așa cum a fost numită de crainicul stadionului din Hunedoara, de-a lungul partidei Corvinul Hunedoara - FC Voluntari 2-0.

La fel ca în primăvara anului 2024, când Corvinul Hunedoara a celebrat după victoria obținută la Hunedoara, scor 3-1, în detrimentul FC Voluntari, în semifinalele Cupei României, hunedorenii au avut din nou motiv de sărbătoare după un meci cu adversarii din Ilfov, care a consemnat calificarea matematică a Corvinului în Superligă, după mai bine de trei decenii de absență din eșalonul de elită al fotbalului românesc.

Florin Maxim, replică pentru înțepăturile primite din partea unor reprezentanți ai clubului FC Voluntari

„Până la urmă, ironia sorţii, le aşază Dumnezeu aşa cum trebuie să le aşeze. Am lucrat la Voluntari, să nu se înţeleagă că le vreau răul. Voluntari nu înseamnă acei oameni care au depus acea cerere. Am prieteni acolo, am trăit alături de ei mai mult de şase ani din viaţa mea, adică aproape 20 la sută din viaţa mea am petrecut-o la Voluntari.

Dar şi pe parcursul acestui campionat, ba ne-au denigrat, ba că stăm la ţară, ba că nu avem teren şi stadionul cade pe noi, ba că nu avem lot de Liga 1.

Acest personaj, nu vreau să-i spun numele, eu îl ştiu, eu ştiu cine este acel personaj, nu a făcut decât să se preocupe de noi. Dar nu a făcut decât să ne dea acea energie, să ne învrăjbească şi ironia sorţii a făcut ca aici, la Hunedoara, pe acest stadion vechi, care mai stă puţin şi cade, să obţinem această promovare. Această presiune a fost pe umerii băieţilor şi pe umerii mei, pe umerii staffului şi pe umerii conducerii, pentru că ştiam că se va termina…”, a spus Florin Maxim, după obținerea promovării în Superligă, într-un interviu acordat după meci.

  • Declarațiile oferite de Florin Maxim după una dintre cele mai mari victorii din istoria clubului: 4-0 cu CFR Cluj, în sferturile Cupei României 2023/24.
