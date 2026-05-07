Florin Maxim (45 de ani) s-a afirmat ca unul dintre antrenorii promițători ai fotbalului românesc, după ce a reușit să promoveze Corvinul Hunedoara în Superligă.

Antrenorul originar din Brad a reușit această performanță pentru a doua oară, însă în sezonul 2023/24 echipa hunedoreană nu a beneficiat de dreptul legal de a promova, în urma unor contestații depuse la Comisia de Disciplină şi Etică a FRF de către cluburile FC U Craiova, FK Csikszereda, FC Voluntari și FC Argeș, toate, în liga secundă, în acel sezon.

Pentru a doua oară în 3 ani, Corvinul Hunedoara sărbătorește după o victorie cu FC Voluntari

În plus, Florin Maxim a adus în palmaresul Corvinului Cupa României, unicul trofeu din vitrină, în cei 105 ani de existență, iar intrarea în Superligă devine și mai atrăgătoare, în CV-ul antrenorului Maxim, în condițiile în care acesta a preluat-o pe Corvinul Hunedoara încă din liga a treia.

Neuitând că FC Voluntari a fost unul dintre cluburile care s-a opus promovării sportive reușite de Corvinul Hunedoara, în sezonul 2023/24, Florin Maxim a ținut să transmită un răspuns către „echipa din județul Ilfov,” așa cum a fost numită de crainicul stadionului din Hunedoara, de-a lungul partidei Corvinul Hunedoara - FC Voluntari 2-0.

La fel ca în primăvara anului 2024, când Corvinul Hunedoara a celebrat după victoria obținută la Hunedoara, scor 3-1, în detrimentul FC Voluntari, în semifinalele Cupei României, hunedorenii au avut din nou motiv de sărbătoare după un meci cu adversarii din Ilfov, care a consemnat calificarea matematică a Corvinului în Superligă, după mai bine de trei decenii de absență din eșalonul de elită al fotbalului românesc.