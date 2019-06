TOTTENHAM - LIVERPOOL | Klopp, reactie fabuloasa dupa castigarea UEFA Champions League: "E incredibil! E cea mai buna imagine pe care un club o poate avea!"

Liverpool a castigat finala UEFA Champions League, scor 2-0. Salah si Origi au marcat golurile victoriei lui Liverpool.

Jurgen Klopp si-a felicitat jucatorii pentru aceasta performanta incredibila.

"Nu am jucat cel mai bun meci, astazi a fost doar despre victorie, doar sa terminam treaba. Am castigat pentru ei (n.red. pentru fani). Au asteptat atat de mult pentru o astfel de performanta, dar baietii au reusit. Este incredibil! Este pentru antrenorii mei, care au facut o munca extraordinara, pentru patronii nostri, care ne-au sprijinit cu tot ce au putut. Sunt foarte mandru de acest club. Este cea mai buna imagine pe care un club o poate avea", a declarat Jurgen Klopp.

Statistica incredibila

Liverpool castiga astfel cel de-al saselea trofeu UEFA Champions League din istorie. "Cormoranii" au mai obtinut trofeul suprem in 1977, 1978, 1981 si 2005. Doar AC Milan, cu 7 trofee, si Real Madrid, cu 13 trofee, o depasesc pe Liverpool.

Klopp, pe de alta parte, a reusit si el sa sparga un ghinion teribil. Tehnicianul german a jucat pana acum in 7 finale si abia acum a reusit sa triumfe. Klopp pierduse pana in aceasta seara toate cele 6 finale in care fusese implicat.