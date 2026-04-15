”Il Luce” a fost spitalizat în weekendul după semifinala barajului pentru CM 2026 pierdută în fața Turciei la Istanbul cu 1-0. Vineri, 3 aprilie, când trebuia să fie externat, a suferit un infarct miocardic acut dimineață, iar la prânz, pe al doilea.

Internat la Spitalul Universitar de Urgență din București, fostul mare antrenor român a fost plasat în comă indusă de medici, iar în cele din urmă s-a stins din viață marți, 7 aprilie, în jurul orei 20:30, cu familia lângă el.

La o săptămână de la moartea lui Mircea Lucescu, Marica a dezvăluit ce sfat a primit de la fostul selecționer: ”Încă sunt afectat”

Mircea Lucescu este cel care l-a lansat pe Ciprian Marica, unul dintre cei mai mari atacanți români din ultimele decenii. Cei doi au avut o relație profesională strânsă la Șahtior Donețk, unde ”Il Luce” a stat pe bancă în perioada 2004-2016, iar Marica a jucat în 2004-2007.

Fostul internațional a vorbit întotdeauna cu respect și recunoștință despre influența pe care Lucescu a avut-o în cariera sa. Marica a spus și ce sfaturi a primit de la fostul mare antrenor, care l-au urmărit în permanență și care i-au modelat mentalitatea.

”Sfaturile lui nea Mircea au fost întotdeauna să nu mă mulțumesc cu puțin și să îmi doresc întotdeauna mai mult. Să nu renunț, asta mi-a spus mereu. Încă sunt afectat de ce s-a întâmplat”, a spus Marica pentru Sport.ro.

Dispariția lui Mircea Lucescu lasă în urmă un gol imens în fotbalul românesc. Dincolo de trofee, performanțe și recorduri, ”Il Luce” e un nume care a format generații de jucători și a influențat decisiv destinele multora dintre ei.

Mircea Lucescu, cifrele unei cariere impresionante

„Il Luce” a avut o carieră uriașă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara în iulie 1978. A fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986.

Ulterior, a stat pe banca tehnică a celor de la Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter (1999), Galatasaray (2000-2002), Beșitkaș (2002-2004), Șahtior (2004-2016), Zenit (2016-2018), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe meciuri: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.