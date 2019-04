Dan Petrescu, enervat de Pochettino! "Pai ce ziceai, ma, acum o luna?!" Laude pentru Guardiola: "Declaratia lui mi-a placut cel mai mult"

Dan Petrescu a comentat si el deznodamantul sfertului dintre Manchester City si Tottenham, din UEFA Champions League. Spurs s-au calificat in semifinalele Ligii dupa ce au pierdut cu 3-4 pe Etihad.

Tottenham s-a calificat in semifinalele UEFA Champions League dupa un final dramatic pe Etihad Stadium. City s-a impus cu 4-3, dar nu a obtinut biletele pentru semifinale. In minutul 90+3, Sterling a marcat pentru 5-3, dar reusita a fost anulata de Cuneyt Cakir pentru un ofsaid la Bernardo Silva, care a deviat mingea inainte.

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, spune ca VAR este cel mai bun lucru implementat in fotbal in ultimii ani. El l-a criticat pe Mauricio Pochettino, antrenorul lui Tottenham, pentru faptul ca nu era de acord cu arbitrajul video in urma cu o luna.

In schimb, Petrescu il lauda pe Guardiola si spune ca acesta este "un mare campion". Declaratia fair play data de Pep l-a impresionat pe Bursuc.

Petrescu: "Mai, Pochettino, ce ziceai acum o luna?!"

"Ce mi-a placut mie cel mai mult e ca acum o luna antrenorul lui Tottenham era revoltat impotriva VAR-ului, zicea ca cine a inventat acest lucru strica fotbalul, strica placerea, entuziasmul. Peste o luna, VAR-ul l-a adus in semifinalele Champions League. Dupa meci, declaratia lui: am stat la VAR. Pai pana acum ziceai ca nu vrei VAR, acum?

Dupa aceea, Guardiola, declaratie senzationala dupa meci: felicit Tottenham, a fost echipa mai buna, cu toate ca dupa parerea mea nu e adevarat, si sustin in continuare VAR pentru ca vreau ca dreptatea sa fie pe teren. Fair-play. Asta mi-a placut cel mai mult la meciul asta, ce a declarat Guardiola, un adevarat campion.

Pochettino, care nu voia VAR, nu inteleg de ce, acum l-a calificat VAR si nu stiu ce mai zice.



Pentru mine VAR e cel mai important pentru ca, chiar daca mai stai un minut, doua, vezi adevarul si nu mai sunt probleme.



Sper si la noi in Romania sa vină cat mai repede VAR sa evitam toate problemele care sunt. Eu din minutul 1 am zis ca vreau VAR.

Eu stiu cand am plecat din Romania ca s-a spus ca va fi. Dar eu inca nu il vad. Pana nu-l vad, nu cred", a declarat Dan Petrescu.

