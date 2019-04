Tucudean, pregatit sa revina pe teren! Atacantul CFR-ului a vorbit pentru prima data despre problemele la inima: "Nu a fost ceva grav!"

George Tucudean este pregatit sa revina dupa probleme de sanatate pe care le-a avut.

Atacantul CFR-ului sustine ca problemele la inima despre care s-a scris in presa nu au fost atat de grave si ca de fapt absenta sa de pe teren a fost cauzata de fapt de o ruptura fibrilara.

Tucudean a precizat ca problemele pe care le are la inima sunt destul de des intalnite in lumea sportului si nu-i pun in pericol cariera.

"Ma simt foarte bine acum. Am trecut cu bine. Am avut inainte de meciul cu Viitorul antrenamentul dinainte cu o zi si am facut o leziune la muschi, am simtit toata saptamana inainte si am considerat ca e mai bine sa nu fortez, sa nu se agraveze si sa patesc ceva mai rau. Dupa aia m-am dus, am facut o ecografie, s-a vazut ca e ruptura fibrilara si m-a scos din circuit. Am vazut ca s-a scris ca am avut probleme cu inima, este adevarat, dar nu au fost probleme grave din fericire pentru ca ce am avut eu, au 80% din oameni. Extrasistole care eu le faceam in efort si am jucat cam 4 luni cu ele, nu erau periculoase, toata lumea m-a asigurat ca nu pot sa patesc nimic si profitand de aceasta pauza si la insistenţele familiei am mers sa fac un consult la Viena mai amanuntit. Cei de acolo mi-au spus ca sunt foarte multi jucatori care au asa ceva, poate sa apara la oricine, oricand, nu neaparat sa te nasti cu ele, nu le-am avut pana acum, au aparut, nu se stie cauza, pe fond de stres, o raceala, o infectie.

Cei de acolo mi-au spus ca fiind sportiv de performanta ar trebui sa fac o ablatie si ma scoate din circuit cam o saptamana, 10 zile pana pot sa reiau 100% efortul. Eu sunt pregatit (n.red. sa joace), am deja antrenamente multe, acum vedem antrenorul ce considera. Eu sper sa fie nevoie sa intru un pic, sa tin de rezultat, sa castigam. Erau doar batai in plus care nu mareau pulsul, nu provocau palpitatii sau alte lucruri. Am jucat 4 luni, daca erau periculoase, la cati doctori am fost, ma oprea unul. De fotbalisti stiu ca au mai facut, stiu din America foarte multi sportivi care isi fac aceasta interventie. Daca eram om normal, la ce am avut eu, ma trimiteau acasa si imi spuneau sa stau linistit. Fiind sportiv de performanta au zis ca merita sa le fac pentru ca ma pot innebuni. E clar ca in cap iti trec foarte multe ganduri si pana la urma sanatatea e cea mai importanta, dar medicina a evoluat asa mult si uite ca s-au rezolvat foarte usor.

Nu sta CFR Cluj in Tucudean. Sunt 27 de jucatori si trebuie sa joace toata lumea, nu eu castig meciurile, castiga echipa, ca eu fara ei nu pot sa castig", a declarat George Tucudean la conferinta de presa.