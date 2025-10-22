Echipa sa a obținut a treia victorie consecutivă în grupă, un 4-0 categoric pe terenul belgienilor de la Union Saint-Gilloise, și nu a primit încă niciun gol în competiție.



Deși scorul pare zdrobitor (au marcat Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu și Pio Esposito), antrenorul român a recunoscut că echipa sa a avut nevoie de timp pentru a intra în meci, fiind surprinsă de startul gazdelor.



"Am rămas un pic surprinși de intensitatea lor, de agresivitatea lor. Sincer, am fost un pic cam moi în dueluri în primele 15 minute și am făcut lucrurile un pic prea ușor", a admis Chivu după meci, în interviul acordat UEFA.



Antrenorul a explicat cum au reușit "nerazzurrii" să preia controlul partidei de la Bruxelles: "După acele 15 minute, am început să ne construim planul de joc și încrederea. Nu a fost ușor, pentru că pericolul era mereu la pândă. Dar am marcat, apoi am dat golul al doilea, și totul a devenit mai simplu".



"Sunt mândru de băieții mei"



Cu nouă puncte din nouă posibile și o defensivă de beton, Chivu și-a lăudat grupul pentru munca depusă și pentru modul în care a gestionat presiunea.



"Sunt mândru de echipa mea! Meciurile de Champions League nu sunt niciodată facile, mai ales când joci în deplasare contra unei echipe care vrea să facă ceva important contra unui nume ca Inter. Sunt fericit de rezultat și că am păstrat poarta intactă pentru a treia oară în competiție", a transmis tehnicianul.



Chivu a subliniat că echipa avea nevoie de acest parcurs pentru a depăși finalul dificil al sezonului trecut.



"Echipa asta avea nevoie să-și recapete încrederea, să lase în urmă dezamăgirile de anul trecut. Sunt jucători buni, jucători cu foc interior, care vor să muncească din greu pentru a avea încă un sezon la vârf", a mai spus românul.



Șansa puștilor promovați de Chivu



Ultimul gol al partidei a fost marcat de tânărul atacant Pio Esposito, un jucător pe care Cristi Chivu l-a avut sub comandă la echipa Primavera și pe care l-a promovat la prima echipă în această vară.



"Jucătorii tineri buni și puternici merită asta. Au o oportunitate și trebuie să le-o oferi fără să te uiți la legitimația lor. Trebuie să-i testezi. Dacă au spirit de sacrificiu, etica muncii și caracter, plus coechipieri buni alături, totul devine mai ușor", a încheiat Chivu.

