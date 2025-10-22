Internaționalul român Dennis Man a marcat primele sale goluri în Champions League marţi seara, în meciul în care PSV Eindhoven a umilit-o pe Napoli cu scorul de 6-2, în etapa a treia a competiţiei.
Dennis Man, dublă în PSV Eindhoven - Napoli 6-2
Man a înscris primul gol printre picioarele fundaşului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (54), iar pe al doilea cu un şut-bombă din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (80).
Internaţionalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluţia sa.
Cristian Chivu continuă parcursul perfect după Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-4
Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, s-a impus clar la Bruxelles, 4-0 cu Union Saint-Gilloise, prin golurile marcate de Denzel Dumfries (41), Lautaro Martinez (45+1), Hakan Calhanoglu (53 - penalty) şi Francesco Pio Esposito (76).
Vicecampioana Europei şi a Italiei a început în corzi, după ce belgienii au avut trei ocazii mari în câteva zeci de secunde (minutele 3-4), prin Promise David, Burgess (Lautaro Martinez a respins de pe linia porţii) şi Rasmussen.
Inter a preluat apoi controlul jocului şi ocaziile au început să curgă la poarta lui Scherpen. Lautaro Martinez a ratat de două ori singur cu portarul (40, 42), Pio Esposito (69) şi Davide Frattesi (74) au ratat şi ei ocazii mari.
Vlad Dragomir, căpitan la Pafos în 0-0 la Kairat Almaty
Într-un alt meci, Kairat Almaty a fost ţinută în şah de Pafos FC, 0-0, însă ciprioţii au jucat aproape toată partida în zece oameni, după eliminarea lui Joao Correia (4).
Mijlocaşul român Vlad Dragomir a fost integralist la Pafos și căpitanul echipei cipriote și a avut un gol anulat de VAR.
Reacția Federației Române de Fotbal după prestațiile tricolorilor
