Șefii Interului au fost puși la zid, în vară, fiind acuzați că au fost luați pe nepregătite de plecarea lui Simone Inzaghi la Al-Hilal Riad și, de aceea, au recurs la soluția Chivu.

Acum, la 4 luni de la acel moment, conducătorii clubului le-au închis definitiv gura contestatarilor. Pentru că, sub comanda tehnicianului român, Inter a „decolat“ spre vârful clasamentului, atât în Serie A, cât și în Champions League.

Inter, cifre formidabile

În acest moment, Chivu a creat cea mai tare echipă din Italia. Dovadă și faptul că elevii săi au o serie de șapte meciuri câștigate la rând, în toate competițiile. Iată rezultatele înregistrate:

*4-0 cu Union Saint-Gilloise (Champions League)

*1-0 cu AS Roma (Serie A)

*4-1 cu Cremonese (Serie A)

*3-0 cu Slavia Praga (Champions League)

*2-0 cu Cagliari (Serie A)

*2-1 cu Sassuolo (Serie A)

*2-0 cu Ajax (Champions League)

Cu acest șir impresionant de victorii, Inter ocupă locul 2 atât în campionat, cât și în Champions League. În Italia, Inter e la doar un punct de AC Milan, dar, în ciuda acestei situații, e clar că echipa lui Chivu e peste rivala din oraș. Pentru că AC Milan e absentă, în acest sezon, din cupele europene. Interul lui Chivu, în schimb, strălucește în Champions League. Aici, doar PSG e peste formația milaneză, la ora actuală. Cu precizarea că ambele rivale au punctaj maxim după trei etape, însă francezii ocupă locul 1, după cum se poate vedea mai jos, datorită unui golaveraj superior.

O ultima remarcă legată de Interul lui Chivu: pe lângă victorii pe linie, în Champions League, echipa sa se poate mândri și cu o defensivă excelentă, în această competiție. În primele trei etape, Inter n-a luat gol, în cea mai tare competiție intercluburi din lume!

