Dedicarea lui Kevin De Bruyne a ajuns la cote maxime! "A fost un miracol ca am jucat!" Mijlocasul a incercat sa-si ajute nationala, in ciuda accidentarii

Fotbalistul de la Manchester City va lipsi mai mut timp de pe gazon.

Accidentat in prima repriza a optimilor cu Portugalia, Kevin D e Bruyne a tinut mortis sa fie pe teren in partida din sferturi contra Italiei, in ciuda faptului ca lovitura a fost foarte dura si acesta a riscat o agravare a situatiei.

Totusi, mijlocasul a avut doar cuvinte de lauda pentru medicii echipei nationale, care au reusit sa-l puna pe picioare pentru partida contra Italiei din sferturi, chiar daca acesta are o problema la ligamentele gleznei, care va necesita o perioada de pauza si de refecare macar 4 saptamani.

"Pentru mine personal au fost 4 sau 5 saptamani ciudate. Dar vreau sa le multumesc in mod special celor din staff-ul medical. A fost un miracol ca am jucat vineri, pentru ca este fara discutii o problema la ligamentele gleznei. Pacat ca nu am reusit sa fac mai mult pe teren.



A fost un turneu greu pentru noi, avand multe accidentari. Am pierdut impotriva unei echipe de clasa. Vom incerca sa castigam data viitoare, la Cupa Mondiala, dar personal trebuie sa ma recuperez fizic. Am avut prea multe probleme medicale in ultimii ani", a spus Kevin De Bruyne conform The Athletic.