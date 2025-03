Sunt șanse mari ca Van Dijk să o părăsească pe Liverpool

Internaționalul olandez are pe masă oferte avantajoase din punct de vedere financiar de la Atletico Madrid, Bayern Munchen și din Arabia Saudită. Contractul acestuia expiră în vara viitoare, iar discuțiile pentru reînnoirea înțelegerii s-au împotmolit, așa că Liverpool caută un fundaș central de același profil și background pentru avea postul din centrul apărării asigurat.



Jucătorul favorit să fie transferat de "Cormorani" este Jan Paul van Hecke, stoperul lui Brighton, locul șaptelea din Premier League. Acesta a bifat 30 de prezențe și un gol în acest sezon și are statistici foarte bune. El ar putea fi cedat pentru 50 de milioane de euro și a mai fost remarcat de Newcastle, Napoli, Atalanta și Tottenham. Van Hecke are două meciuri pentru Olanda, în Nations League, în ambele făcând cuplu în centrul defensivei chiar cu Van Dijk.



Van Hecke este nepotului lui Jan Poortvliet

Jan Paul van Hecke (24 de ani / 189 cm) este născut la Arnemuiden (provincia Zeelanda) și s-a format la juniorii cluburilor VV Goes și NAC Breda. La nivel de seniori a fost legitimat la NAC Breda (2019-2020), Brighton & Hove Albion (2020-prezent), Heerenveen (2020-2021 / împrumutat) și Blackburn Rovers (2021-2022 / împrumutat).



Are 8 selecții pentru Olanda U21 și 2 meciuri pentru reprezentativa de seniori. În palmares are doar Blackburn Rovers Player of the Season (2021-2022). Poate juca ca fundaș central, este cotat la 32 de milioane de euro și are contract cu Brighton până în iulie 2027.



El este nepotul fostului mare fundaș olandez Jan Poortvliet (ex- PSV, Roda JC, Nimes, Royal Antwerp, Cannes, Eendracht Aalst, VCV Zeeland), care are 19 selecții pentru "Oranje", inclusiv prezența la CM 1978, unde echipa a ajuns până în finală. Fratele său este Klaas van Hecke (26 de ani), fundaș la VV Kloetinge.



Foto - Getty Images