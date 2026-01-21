E clar: Interul lui Chivu, deși o formație care dă de pământ cu echipele mici și cele inferioare, în general, are o problemă mare de tot, atunci când întâlnește adversare puternice, de talia ei.

Meciul de marți seară, din etapa a 7-a în Champions League, 1-3 cu Arsenal, a reconfirmat această realitate dureroasă pentru Chivu și elevii săi. Și a lungit seria partidelor cu adevărat importante din actuala campanie, în care liderul din Serie A a dat-o în bară.

Dincolo de rezultatul final, extrem de dezamăgitor pentru Inter, a apărut și un motiv de îngrijorare. Concret, echipa a căzut acum pe 9, cu o rundă înainte de terminarea meciurilor din grupă. Ceea ce înseamnă că, dacă situația din clasament nu se va schimba și Inter va rata primele 8 poziții, atunci ea va fi nevoită să joace în play-off-ul optimilor. În Champions League, doar primele opt clasate au asigurate prezența directă în optimi.

Chivu: „N-avem limpezime“

Venit în fața jurnaliștilor, după 1-3 cu Arsenal, Chivu a încercat să minimalizeze gravitatea rezultatului. Dar, în același timp, a fost obligat să recunoască, răspicat, că echipa sa are niște lipsuri importante.

„Îngrijorat nu sunt niciodată. Știam că ne așteaptă un meci dificil cu Arsenal. Și, dacă e să privesc partea plină a paharului, aș remarca creșterea în intensitate, în curajul arătat de echipă. Știam punctele forte ale lui Arsenal, că dezvoltă jocul pe flancuri și în careul advers. Am reușit să avem câteva ocazii, dar n-avem limpezime, ne lipsesc acele lucruri concrete, acele șanse de gol de care trebuie să profiți. Arsenal a meritat victoria, iar noi îi felicităm“, a spus Chivu.

Acesta a fost întrebat și despre perspectiva cu care se confruntă echipa sa, de a fi nevoită să joace două meciuri, în play-off-ul optimilor.

„Două meciuri în plus sau în minus nu fac vreo mare diferență. Nu trebuie să fim îngrijorați de asta. Și alte echipe din Europa sunt în această situație. Eu nu mă plâng. Dacă va fi nevoie să jucăm două meciuri în plus, atunci vom face față acestei provocări“, a încheiat Chivu.

În ultima etapă din Champions League, pe 28 ianuarie, Inter va înfrunta Dortmund, în deplasare.

