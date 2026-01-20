Cristi Chivu vrea să o reîmprospăteze pe Inter, iar una dintre pozițiile la care trebuie să lucreze antrenorul român este cea de portar.

Inter ar dori să îl transfere pe Emiliano Martinez

Ajuns la 37 de ani, contractul elvețianului Yann Sommer va expira la finalul acestui sezon și, cel mai probabil, goalkeeper-ul nu va semna o nouă înțelegere cu echipa de pe San Siro.

Conform Sky Sport, Cristi Chivu s-a gândit deja la un înlocuitor. Antrenorul lui Inter vrea la echipă un campion mondial, pe argentinianul Emiliano ”Dibu” Martinez.

În vârstă de 33 de ani, Emiliano Martinez este în prezent jucătorul celor de la Aston Villa, echipa aflată pe locul trei în clasamentul din Premier League. Contractul lui Dibu va expira abia în vara anului 2029, astfel că, dacă ar dori să-l cumpere pe portarul care, prin gesturile sale, a stârnit o mulțime de controverse la Cupa Mondială din Qatar, Inter ar trebui să plătească o sumă importantă de transfer.