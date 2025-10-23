Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League

Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Dennis Man (27 de ani) a reușit o dublă pentru PSV Eindhoven în victoria contra lui Napoli din Champions League, scor 6-2.

Man a avut o seară de vis. Integralist contra lui Napoli, a reușit o dublă în repriza secundă, a fost desemnat omul meciului, iar PSV a obținut o victorie contra campioanei Italiei cum probabil nimeni nu s-ar fi așteptat.

Dennis Man, nominalizat de UEFA la premiul pentru jucătorul etapei din Champions League

După ce s-au disputat și meciurile de miercuri din Champions League, UEFA a anunțat cei patru jucători nominalizați pentru premiul de fotbalistul rundei, iar Dennis Man se află printre ei.

Rivalii lui Dennis Man sunt:

  • Fermin Lopez (22 de ani, FC Barcelona) - 3 goluri contra lui Olympiacos (6-1)
  • Felix Nmecha (25 de ani, Borussia Dortmund) - 2 goluri contra lui FC Copenhaga (4-2)
  • Gorka Guruzeta (29 de ani, Athletic Bilbao) - 2 goluri contra lui Qarabag (3-1)

Câștigătorul va fi desemnat în urma voturilor exprimate de fani pe site-ul oficial UEFA. PSV Eindhoven i-a invitat pe suporteri să îl voteze pe Dennis Man pentru această distincție.

PSV, 2,1 milioane de euro dintr-o lovitură!

Demonstrație de forță a PSV-ului pe teren propriu, cu Dennis Man în prim-plan, a însemnat nu doar o lovitură sportivă, ci și una financiară. După o înfrângere cu Royale Union Saint-Gilloise (1-3) și un egal cu Leverkusen (1-1), în primele două etape de Champions League, aseară, olandezii au obținut prima lor victorie în grupa extinsă. 

Acest succes impresionant cu Napoli, în care Dennis Man a fost omul meciului, a adus în contul clubului suma de 2,1 milioane de euro! Atât valorează o victorie în Champions League, în acest moment, în timp ce remiza e răsplătită cu suma de 750.000 de euro.

Toate cele 36 de cluburi care au prins grupa extinsă de Champions League, în acest sezon, au fost răsplătite deja de UEFA cu câte 18,6 milioane de euro.

