Alexandru Hațieganu
Spectacol în ultima etapă din La Liga.

Real SociedadAthletic BilbaoJon GorrotxategiBrais MendezGorka Guruzeta
Real Sociedad a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, pe Athletic Bilbao, în derby-ul basc disputat în cadrul etapei a 11-a din La Liga.

Brais Mendez a fost omul gazdelor care a marcat primul gol la San Sebastian, pe ”Anoeta estadioa”, în minutul 38. 

Oaspeţii au egalat patru minute mai târziu, prin Gorka Guruzeta, însă Sociedad a trecut din nou la conducere în minutul 47, după golul lui Goncalo Guedes

Gazdele au avut apoi un gol anulat de VAR, la Arsen Zakharyan, în minutul 68, iar Bilbao a egalat din nou, unsprezece minute mai târziu, prin Robert Navarro.

Golul victoriei gazdelor a venit în al doilea minut de prelungire şi a fost opera lui Jon Gorrotxategi (foto).

Clasamentul din La Liga

Real Sociedad a câştigat cu 3-2 în faţa lui Athletic Bilbao şi e pe locul 13, cu 12 puncte. Athletic Bilbao e pe locul 10, cu 14 puncte.

