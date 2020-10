FC Botosani a TRANSFERAT dintr-un foc trei fotbalisti! Unul dintre ei a evoluat si in UEFA Champions League! 

Echipa lui Marius Croitoru isi doreste sa acceada si in acest an in playoff, asa ca a adus trei fotbalisti straini din postura de jucatori liberi de contract.

FC Botosani a anuntat pe pagina oficiala de Facebook faptul ca a reusit sa perfecteze transferurile a trei noi jucatori. Este de vorba Camara Sekou (23 de ani), Toutouh Youssef (28 de ani) si Cristopher Braun (29 de ani).

Fotbalistul cu cel mai impresionant CV dintre cei trei este Toutouh Youssef. Danezul de origine marocana evolueaza pe postul de mijlocas ofensiv, iar cea mai prolifica parte din cariera lui a avut-o la Copenhaga, acolo unde a evoluat in UEFA Champions League in 12 partide. Youssef a semnat pe doi ani cu FC Botosani.

Camara Sekou este atacant, iar ultima data a evoluat in Albania la Beselidjha Lezhe. Al treilea jucator este Christopher Braun, fundasul care a semnat pe o perioada de doua sezoane. Braun a evoluat ultima data in Grecia la OFI Creta, iar in trecut a trecut si prin prima Liga olandeza, la Fortuna Sittard.