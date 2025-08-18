Partida Real Madrid - Osasuna va avea loc marți, de la ora 22:00 și va fi ultimul meci al primei etape din La Liga.

Probleme mari la Real Madrid înaintea debutului din La Liga

Madrilenii și-a dorit să poată amâna meciul de pe 19 august, dar nu a primit aprobarea din partea La Liga.

Principalul motiv al „Los Blancos” a fost legat de participarea lui Real Madrid la Club World Cup 2025.

Având în vedere că cererea nu le-a fost aprobată, Xabi Alonso va fi nevoit să se descurce cu echipa pe care o are la dispoziție.

Real Madrid nu se poate baza pe Bellingham, Camavinga, Mendy și Endrick, care sunt accidentați, dar nici pe Rudiger care este suspendat.

Apărătorul german a fost suspendat pentru șase partide după ce a aruncat cu un bidon de apă în arbitrul finalei Cupei Regelului cu Barcelona, încheiată 3-2 pentru formația catalană. El va mai sta „pe bară” doar pentru acest meci.

Rivalii catalani au început cu dreptul noul sezon, după victoria cu 3-0 cu Mallorca din prima etapă din La Liga.

