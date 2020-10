De la el vine "PERICOLUL" in meciul CFR-ului din Bulgaria! Jucatorul de MILIOANE al lui TSKA SOFIA care si-a compromis cariera cu o ORGIE sexuala

Adalberto Penaranda e un atacant venezuelean de 23 de ani care a fost filmat recent in ipostaze compromitatoare.

Considerat la un moment dat o mare speranta a fotbalului, sud-americanul a fost cumparat in 2016 de Watford de la Udinese, englezii platind aproape 10 milioane de euro pentru un jucator care apoi n-a mai confirmat, fiind imprumutat prin diverse locuri. Asa s-a intamplat si acum, TSKA Sofia, adversara de azi a CFR-ului in Europa League, reusind sa-l achizitioneze pe Adalberto sub forma de imprumut.

In vara acestui an, Penaranda revenise in proprietatea lui Watford dupa un sezon in Belgia, la Eupen, dar a comis o gafa in viata privata care l-a costat mult.

De @estendenciavzl: "Peñaranda, el futbolista profesional venezolano, es tendencia porque subió unas historias en Instagram en la opción de "mejores amigos" con videos de una fiesta bastante íntima, y las críticas hacia él no escasean"pic.twitter.com/OBiijnzNSf — El Jojoto (@Jojotoweb) July 30, 2020

Mai precis, el a aparut pe retelele de socializare in timpul unei petreceri sexuale cu mai multe femei, imagini de la orgia respectiva fiind filmate de un prieten al fotbalistului si publicate in sectiunea "story" de pe Instagram.

Ca urmare, sefii clubului Watford l-au trimis pe Penaranda la echipa a doua pana la inceputul lunii octombrie, cand atacantul a ajuns la TSKA Sofia.