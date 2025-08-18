Neymar își încheie urât cariera! Practic, după plecarea de la PSG, în 2023, brazilianul a avut foarte puține motive de bucurie.

Când n-a fost „pacient“, în refacere după câte o accidentare gravă, Neymar a fost pe teren, în niște meciuri, în care foarte rar a strălucit, cum făcea pe vremuri. Iar acum, în ultima etapă din campionatul brazilian, cea din weekend, Neymar a fost integralist într-o rușine istorică, după cum sport.ro a scris aici.

Neymar, devastat după Santos – Vasco da Gama, scor 0-6

Partida de ieri, Santos – Vasco da Gama (0-6) l-a afectat puternic pe vedeta gazdelor. Dovadă și imaginile care s-au viralizat, după încheierea meciului. Distrus din cauza unui rezultat care a „pătat“ istoria lui Santos, Neymar a stat minute bune pe teren. Și a plâns în hohote!

