"Copiii viseaza sa castige Cupa Mondiala si Champions League!" Fotbalistii de top reactioneaza la vestea aparitiei Superligii

Dupa ce fanii sportului "rege" si-au declarat deja dezaprobarea fata de Superliga nou infiintata, acum si fotbalistii isi spun parerea, iar primii care o fac in mod public sunt Ander Herrera si Messut Ozil. Cei doi fosti jucatori din Premier League vorbesc in termeni negativi de aceasta noua competitie si sunt impotriva ei.

"M-am indragostit de fotbalul popular, fotbalul fanilor, cu visul de a-mi vedea clubul de suflet infruntandu-i pe cei mai buni. Daca aceasta Superliga Europeana are loc, s-a terminat cu astfel de visuri. Iluziile fanilor echipelor care nu sunt giganti, de a fi capabili sa castige pe teren dreptul de a participa la cele mai bune competitii, vor fi incheiate.



Imi place fotbalul si nu pot trece cu privirea acest lucru. Cred intr-o Liga a Campionilor imbunatatita, dar nu in cea a bogatilor care fura ceea ce a creat poporul, adica cel mai frumos sport de pe planeta", a scris bascul de 31 de ani pe Twitter.

Fotbalistul lui Fener, Mesut Ozil, a fost la fel de vehement, el vorbind despre impactul Superligii. "Copii cresc si viseaza sa castige Cupa Mondiala si Champions League, nu o Superliga. Bucuria meciurilor mari este datorita faptului ca se intampla doar de cateva ori pe an, nu in fiecare saptamana. Imi e greu sa inteleg ce se intampla acum cu toti fanii fotbalului...", a scris Ozil pe contul sau de Twitter.

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...⚽????