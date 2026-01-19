Tensiunea a atins cote maxime în birourile lui Tottenham Hotspur, după ce fundașul central român și-a manifestat clar dorința de a părăsi Premier League. Deși Drăgușin „a pus piciorul în prag” pentru a forța o trecere la AS Roma, clubul londonez a tranșat situația fără echivoc.



Potrivit informațiilor venite din Anglia, internaționalul român ajunsese deja la un acord personal cu gruparea de pe Stadio Olimpico, iar negocierile dintre cluburi păreau să avanseze. Totuși, Spurs s-a răzgândit în ultimul moment.



„Spurs a închis ușa mutării pe Stadio Olimpico în această perioadă de transferuri. Decizia celor de la Tottenham este irevocabilă, iar Giallorossii au fost astfel forțați să caute alte opțiuni pentru postul de fundaș central”, scrie Spurs Web.



Criza din defensivă l-a blocat la Londra



Hotărârea englezilor de a refuza oferta Romei, în ciuda insistențelor jucătorului de 23 de ani, nu este întâmplătoare. Tottenham se confruntă cu o situație delicată la nivelul lotului, care face imposibilă renunțarea la Drăgușin în acest moment.



Englezii scriu că planurile le-au fost date peste cap de o accidentare gravă suferită recent de Ben Davies, care va lipsi o perioadă lungă de pe gazon. Cum Kota Takai a fost deja împrumutat la Borussia Monchengladbach, Spurs a rămas descoperită în acea zonă.



„Se pare că nu au găsit nicio opțiune potrivită de fundaș central în ianuarie, motiv pentru care au decis să nu riște să rămână descoperiți prin cedarea românului”, a mai scris sursa citată.



În actualul sezon de Premier League (2025/2026), Radu Drăgușin a bifat o singură apariție pentru Tottenham, de la revenirea după accidentare.

