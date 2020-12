BLAT in Champions League?! Ipoteza socanta inainte de meciul lui Real Madrid: "Acesta nu este fotbal de bar!" Avertismentul lui Antonio Conte

Antonio Conte, antrenorul lui Inter Milano, se teme de o posibila 'intelegere' la meciul Real Madrid - Borussia Monchengladbach.

Situatia este extrem de stransa in Grupa B din Champions League, unde Monchengladbach, Real Madrid, Sahtior si Inter Milano se lupta pentru un loc in primavara europeana a celei mai importante competitii la nivel de cluburi.

Meciurile directe ale ultimei runde din faza grupelor sunt Inter - Sahtior si Real Madrid - Monchengladbach.

In acest moment, lider in grupa este Gladbach, cu 8 puncte, iar in spatele nemtilor se afla Sahtior si Real Madrid, cu cate 7 puncte.

Inter e codasa clasamentului, cu 5 puncte. In cazul in care Inter se va impune in fata lui Sahtior, italienii vor face 8 puncte, insa ar putea sa termine pe locul 3 in grupa.

"Sper ca mass-media nu se concentreaza prea mult pe zvonurile privind un meci cu un rezultat benefic reciproc. Este deprimant sa auzi despre asta. Fiecare echipa joaca doar pentru a castiga. Nu ma ingrijoreaza restul, aceasta este Liga Campionilor si exista cateva cluburi mari implicate. Acesta nu este fotbal de bar", a declarat Conte in conferinta de presa dinaintea meciului, potrivit AFP.

Real Madrid s-a impus in ambele partide cu Inter, iar daca cele doua echipe ar termina cu acelasi numar de puncte, pe locul 2 in grupa ar termina Real.

Ipoteza lui Conte se confirma in cazul in care Inter o invinge pe Sahtior, iar partida Real Madrid - Monchengladbach se termina la egalitate. In acest caz, Monchengladbach si Real Madrid vor merge in Champions League, iar Inter va merge in Europa League.