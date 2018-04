BARCELONA 0-0 AS ROMA, ACUM, LIVE | BARA Rakitici! Penalty neacordat pentru Dzeko

Rezumatele sunt la PROX de la 23:50!

Barca intalneste AS Roma in sferturile Champions League. Catalanii nu risca nimic, iar Valverde a introdus tot ce a avut mai bun la dispozitie. Dembele trece pe banca, iar Messi e titular in atac, alaturi de Luis Suarez.

De la Roma lipseste mijlocasul belgian Nainggolan. Barca a trecut de Chelsea in optimi, in timp ce italienii au eliminat-o pe Sahtior.

LIVE UPDATE



Min 30: Sut mult peste al lui Iniesta. Dominare sterila a Barcei, care nu reuseste sa isi creeze ocazii de gol contra Romei.

Barca risca o amenda uriasa si poate chiar si suspendare din cauza protestelor politice ale fanilor. "LIBERTAD" e mesajul catalanilor, care cer eliberarea fostului presedinte al Cataluniei, Carles Puidgemont, din arestul din Germania.

Min 18: Rakitici suteaza din unghi, mingea loveste bara si revine la Suarez, care trimite mult peste poarta!

Min 9: Dzeko cade in careu si cere penalty, reluarea arata ca se putea da. Semedo l-a pus pe Dzeko la pamant din spate fara sa atinga mingea!!



Min 1: Start meci pe Camp Nou!

Inaintea partidei, Messi a fost sarbatorit pentru al 100-lea gol marcat in Champions League.



ECHIPELE DE START

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta, Luis Suarez, Messi, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti

Roma: Alisson, Strootman, Pellegrini, Perotti, Dzeko, Kolarov, De Rossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Manolas