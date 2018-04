FOTO | Popescu si Hagi au urmarit din tribune spectacolul total facut de Barcelona cu Roma! Romanii, invitati speciali ai presedintelui Bartomeu

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Gica Popescu si Gica Hagi au fost invitati de onoare ai presedintelui Josep Maria Bartomeu. Cei doi romani care au jucat pentru clubul catalan au urmarit partida alaturi de Carles Puyol, iar la final s-au intalnit cu presedintele Barcelonei.

Gica Popescu a jucat la Barcelona in perioada 1995-1997, a fost capitanul echipei si a castigat Cupa Cupelor, Cupa Regelului si Supercupa Spaniei. Hagi a jucat pentru catalani in perioada 1994-1996 si a castigat Supercupa Spaniei in 1994.