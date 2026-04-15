În tur, pe ”Parc des Princes”, Paris Saint-Germain s-a impus cu 2-0, la fel ca în returul de pe Anfield, în care Liverpool a arătat de ce a cheltuit 500.000.000 de euro în vară: degeaba.

Parizienii au controlat prima repriză și preluat conducerea și actului secund, după ce Liverpool părea că dă semne de resuscitare, dar a fost ”omorâtă” apoi de golul lui Dembele din minutul 72. ”Balonul de Aur 2025” a mai înscris și în minutul 90+1.

Englezii au găsit vinovatul pentru eliminarea lui Liverpool din UCL: ”Aproape tot a greșit! A fost ridicol și de-a dreptul absurd”

Publicația britanică GOAL.com l-a notat pe Arne Slot cu 4 pentru maniera în care a pregătit meciul și a evidențiat că a greșit fatal echipa de start. Englezii au sugerat că Isak trebuia să rămână pe bancă și că Ngumoha trebuia să intre mult mai devreme pe teren.

”A luat câteva decizii importante de selecție și aproape pe toate le-a greșit. Decizia de a-l titulariza pe Isak a fost ridicolă, iar faptul că l-a ținut pe Ngumoha pe bancă până la mijlocul reprizei secunde a fost de-a dreptul absurd.

Este greu de văzut încotro se îndreaptă Arne Slot de aici, mai ales după ce a compromis dubla încă din prima manșă”, a scris sursa mai sus menționată.

Echipele de start

Liverpool: Mamardashvili - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szoboszlai, Wirtz, Ekitike - Isak; Rezerve: Woodman, Misciur, Gomez, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha; Antrenor: Arne Slot.

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia; Antrenor: Luis Enrique.

Ce urmează pentru Liverpool

Pentru Liverpool urmează derby-ul cu Everton din Premier League. Meciul va avea loc duminică, 19 aprilie, de la 16:00, pe "Hill Dickinson Stadium".

De cealaltă parte, PSG o va înfrunta tot duminică, dar de la 21:45, pe Olympique Lyon în campionatul Franței, Ligue 1.